Японскую рыболовецкую шхуну выдворили из России после уплаты шести миллионов рублей штрафа

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Задержанную российскими пограничниками японскую шхуну «Эйхо-мару 172» отпустили после уплаты штрафа в размере шести миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в четверг, 10 июня.

В ведомстве пояснили, что суд признал капитана и судовладельца шхуны виновными в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне России.

Отмечается, что с судна сняли административный арест, так как штраф в размере шести миллионов рублей был выплачен в полном объеме. Во время выдворения шхуны за пределы России судно сопровождал корабль береговой охраны, пишет РИА Новости.

В конце мая российские пограничники задержали японскую рыболовецкую шхуну в российской экономической зоне в Охотском море. Японские рыбаки без необходимого разрешения вели промысел в водах РФ. При этом экипаж судна не выполнил требования пограничников об остановке и попытался скрыться. Во время попытки остановить противоправную деятельность была выполнена предупредительная стрельба. Российские пограничники нашли на борту японской шхуны живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование.

Ранее Япония заявила России протест из-за задержания японского судна. В свою очередь Москва также заявила протест Токио из-за инцидента с рыболовной шхуной.

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