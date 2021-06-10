В Японии возбудили дело против помощника капитана «Амура»

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В отношении третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского в Японии возбуждено уголовное дело. Об этом в ночь на четверг, 10 июня, рассказали в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

Напомним, 26 мая в районе острова Хоккайдо столкнулись суда «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа трое скончались. Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что случившееся могло произойти из-за сильного тумана — экипаж российского судна мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну.

Также Марин рассказал, что есть некоторые сведения о вероятном нарушении международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны японских рыбаков. Информации о подобных нарушениях со стороны российских моряков не поступало.

7 июня Добрянского задержали в Японии по подозрению в нарушениях в ходе выполнения служебной деятельности, повлекших смерть человека, а также в нарушениях в процессе маневрирования транспортного средства.

По регламенту, следователи в течение 72 часов должны были решить вопрос о предъявлении обвинений или отпустить россиянина. В результате японская прокуратура подтвердила возбуждение уголовного дела.

В течение 20 дней будет вестись следствие, сообщает РИА Новости.

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