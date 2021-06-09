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Токио проверит данные о скором освобождении задержанной в России японской шхуны
Фото: flickr.com/Ubé

Токио проверит данные о скором освобождении задержанной в России японской шхуны

Анастасия Волоснова

Происшествия

Правительство Японии проверяет информацию о том, что задержанное российскими пограничниками японское промысловое судно «Эйхо-мару 172» отпустят в ближайшее время. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като в среду, 9 июня.

Уточняется, что японскую шхуну могут отпустить, так как ее капитан заплатил штраф за незаконный лов.

— Мы выясняем связанные с этим факты. Хотелось бы пока воздержаться от других комментариев, в том числе и по поводу перспектив развития этого дела, — пояснил Като.

Ранее сообщалось, что размер штрафа за незаконный лов мог составлять порядка шести миллионов рублей, пишет ТАСС.

В конце мая российские пограничники задержали японскую рыболовецкую шхуну в российской экономической зоне в Охотском море. Японские рыбаки без необходимого разрешения вели промысел в водах РФ. При этом экипаж судна не выполнил требования пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться. Во время попытки остановить противоправную деятельность была выполнена предупредительная стрельба. Российские пограничники нашли на борту японской шхуны живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование.

Ранее Япония заявила России протест из-за задержания японского судна. В свою очередь Москва также заявила протест Токио из-за инцидента с рыболовной шхуной.

Читайте также: Российское судно «Амур» задержали в Японии по судебному делу

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