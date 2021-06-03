Москва заявила протест Токио из-за инцидента с японской рыболовной шхуной

Фото: МИД РФ

МИД РФ заявил решительный протест посольству Японии в Москве из-за инцидента с японской рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172». С соответствующим заявлением ведомство выступило в четверг, 3 июня.

В МИД отметили, что российские пограничники действовали по отношению к японским рыбакам в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

— Судно было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне Российской Федерации у о.Сахалин (остров Сахалин — прим. «ВМ»), не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа, — говорится в сообщении МИД РФ.

В настоящее время японская шхуна была отконвоирована в порт Корсаков.

В конце мая российские пограничники задержали японскую рыболовецкую шхуну в российской экономической зоне в Охотском море. Японские рыбаки без необходимого разрешения вели промысел в водах РФ. При этом экипаж судна не выполнил требования пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться. Во время попытки остановить противоправную деятельность была выполнена предупредительная стрельба. Российские пограничники на борту японской шхуны нашли живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование.

Ранее Япония заявила России протест из-за задержания японского судна.

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