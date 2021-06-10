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Первые светофоры с бело-лунными фазами появились в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Первые светофоры с бело-лунными фазами появились в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Светофоры с бело-лунными фазами появились в Московской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Их особенность заключается в том, что они разрешают одновременное движение пешеходов и водителей. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного Минтранса.

Новые специальные секции установили на семи светофорах в подмосковной Лобне.

— Нами был изучен опыт других стран и регионов по оснащению светофоров подобной секцией. Выяснилось, что дополнительная секция должна в два раза снизить время ожидания сигнала для пешеходов, а также увеличить пропускную способность участков на 30 процентов, — рассказал руководитель ведомства Алексей Гержик.

Он уточнил, что дополнение позволит сделать движение транспорта на дорогах более удобным, так как водители не будут долго ждать зеленого сигнала. В свою очередь техдиректор «Спецдорпроекта» Константин Антонович добавил, что данное новшество дополнит обязанность водителей уступать дорогу пешеходам при поворотах, а также снизит время ожидания для всех участников движения, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Читайте также: Дептранс Москвы рассказал о мерах по обеспечению безопасного движения

светофорАлексей ГержикМосковская область
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