«Курс будет некомфортным»: финансовый эксперт посоветовал купить валюту до длинных выходных

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Рубль в ближайшие дни, включая длинные июньские выходные, будет только укрепляться. Сейчас для этого хорошие условия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

— Рубль подрастет по отношению к доллару и евро. Таким он будет оставаться, скорее всего, в выходные. Но если речь идет об интересах собственного кармана, то необходимо понимать, что покупать валюту, если она нужна, стоит сегодня и завтра. В выходные курс будет совершенно другим, очень некомфортным, — сказал эксперт.

Григорьев отметил, что сейчас для укрепления рубля хорошие условия: валютный фонд спокойный, и до встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, скорее всего, никаких жестких обменов заявлениями, которые могли бы повлиять негативно на ситуацию, не произойдет.

Напомним, проведение саммита с участием лидеров двух стран запланировано на 16 июня.

— Нефть растет, что тоже поддерживает рубль. Процентные ставки на российском рынке повышаются. Сегодня заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке, и ее однозначно повысят, — рассказал эксперт.

Григорьев добавил, что это побуждает иностранных инвесторов вкладываться в рублевые инструменты и, соответственно, «помогает подрасти рублю».

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