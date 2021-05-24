Названо условие укрепления рубля

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Рубль в конце мая и в начале июня продолжит укрепляться по отношению к доллару и евро, если не произойдет негативных политических событий. Но особо сильным ему все равно не стать. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Ранее эксперт посоветовал не открывать вкладов в банках после информации о повышении ставок, так как условия в ближайшие месяцы могут быть еще лучше. Однако те, кому важна гарантия сохранности денег и не столь важны проценты по накопительным счетам, пойдут в банки.

— У нас всегда после окончания праздников рубль укреплялся по отношению к доллару и проявлял большую волатильность по отношению к евро. Это связано со спокойным политическим и экономическим фоном. Если ничего негативного не произойдет, то эту неделю и начало июня, скорее всего, рубль будет укрепляться по отношению к доллару и евро, — сказал Григорьев.

По его словам, отказ США вводить санкции против «Северного потока — 2» — важный фактор для спокойной обстановки в политической жизни, способствующий укреплению рубля. «Однако особо сильным рублю не стать» ввиду особенностей российской экономики, говорит Григорьев.

— Когда у нас будет больше продукции не только сельскохозяйственного назначения, тогда и рубль будет крепче. Но определенное укрепление возможно, и если оно продолжится, то до 73 рубль может укрепиться до конца мая, может, чуть сильнее, — сказал эксперт.

Григорьев отметил, что рубль в отношении евро более волатилен, потому что основной валютой, которая участвует в продаже и покупке товаров на мировом рынке, является доллар. А евро медленнее реагирует на улучшения в политике.

— Я не думаю, что будет какое-то радикальное укрепление в ближайшее время по отношению к евро, вряд ли больше 89 это возможно, — сказал эксперт.

Он отметил, что тенденция укрепления рубля по отношению к валюте будет продолжаться в ближайшее время. Но при условии, что не будет важных политических заявлений в мире или громких событий.

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