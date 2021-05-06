«Рост ставок продолжится»: россиянам посоветовали не спешить открывать вклады в банках

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Открывать вклады в банках после информации о повышении ставок пока не стоит, условия в ближайшие месяцы могут быть еще лучше. Однако те, кому важна гарантия сохранности денег и не столь важны проценты по накопительным счетам, пойдут в банки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Ранее «ВМ» писала, что российские банки начали повышать проценты по вкладам. В среднем улучшение ставок составило от 0,2 до 1,5 процента.

— Пока все-таки бежать в банки не следует. Рост ставок продолжится. Оценить, насколько они вырастут в данный момент, сложно, потому что рост ставок будет напрямую зависеть от роста ключевой ставки Центрального банка. Она, безусловно, будет повышаться. В течение года пункта на три как минимум вырастет. Это приведет к росту ставок по вкладам. Думаю, что в июне — июле, тем более осенью, разместить их можно будет выгоднее, чем сейчас, — говорит Григорьев.

По его словам, вкладчики на фоне информации о повышении ставок все же в ближайшее время пойдут в банки. Несмотря на низкую доходность по накопительным счетам, деньги в банке находятся в безопасности. Григорьев напоминает, что в России почти 17 лет работает система страхования вкладов, в работе которой не было сбоев.

— Конечно, для огромного количества людей даже низкая доходность, но гарантия того, что деньги получишь обратно, — это важный фактор. Всегда будет такая часть консервативная и осторожная владельцев денег, которые будут готовы на небольшую доходность, но надежность: спи спокойно. Думаю, вкладчики пойдут в банк, безусловно. Не берусь судить, какая будет динамика, — добавил эксперт.

Также он отмечает, что совсем низкие ставки, которые сложились в прошлом году, способствуют вымыванию вкладов из банков. Значительная часть вкладчиков, по словам эксперта, понимает, что держать деньги в банках под 3–4 процента бессмысленно.

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