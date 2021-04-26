«Будет обдираловка»: экономисты рассказали, что ждет рубль в мае и когда покупать валюту

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Курс рубля на длинных майских праздниках не изменится или станет крепче. Однако валюту лучше покупать до среды следующей недели, ведь банки могут установить на выходные очень невыгодный курс для покупки. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказали финансовые эксперты.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что длинные выходные вряд ли повлияют на курс рубля. Он отмечает, последний квартал этого года на курс влияла в основном не экономика, а политика.

— Думаю, что принципиальных изменений относительно ситуации не будет, если в эти дни не произойдет какого-то политически важного события. Не произойдет — ничего не случится. Будет как сейчас. Доллар — в интервале 74,5–75,5 рубля. Евро — от 89,5 до 90,5, — говорит он.

Григорьев отмечает, что, несмотря на длинные выходные, рубль будет по-прежнему торговаться на иностранных площадках и его курс может меняться.

— Если кому-то нужна валюта, то лучше запасаться сейчас. Тот курс, который установят банки на длинные выходные, будет обдираловкой. Лучше до выходных не оттягивать, — добавил экономист.

Григорьев советует покупать валюту с понедельника по среду, ведь «чем ближе к выходным, тем хуже будет курс».

Профессор НИУ ВШЭ, инвестиционный банкир Евгений Коган в свою очередь отмечает, что предсказать курс рубля довольно сложно. Но те факторы, которые влияли угнетающе на рубль, по его словам, уже не действуют.

— И возможные санкции, и ситуация вокруг Украины — все это вроде немножко успокоилось. Соответственно, можно ожидать, что рубль имеет шансы возвращаться на те уровни, на которых он более логично смотрится: 72–73. Чисто экономически, с учетом того, что мы имеем, «тенденция» рубля должна пойти скорее вверх, — сказал он.

Однако, по словам эксперта, много факторов, которые «могут разбить эти рассуждения». Это, например, неспокойная ситуация в мире: рынки «перегреты», в любой момент может быть резкая «просадка».

— Да и международная обстановка не такая, когда можно сказать, что все хорошо и все позади, — добавил эксперт.

Коган советует не гадать, когда лучше покупать валюту. По его мнению, ее нужно просто приобретать, если она нужна, не ориентируясь на праздники: «экономически рубль должен быть крепче, а по факту — творческий вопрос».

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