Работающая заначка: финансист назвал новый способ выгодных инвестиций от тысячи рублей

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Для того чтобы заначка не просто была, а на нее можно было в дальнейшем жить, деньги нужно инвестировать и приумножать. Для этого можно купить валюту, акции или давать в заем под проценты на новых платформах, а вот покупка драгоценных металлов прибыли не принесет. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал финансовый эксперт Юрий Медушенко.

Как копить и как приумножить?

По словам специалиста, большая часть населения не может позволить себе сразу инвестировать деньги, чтобы получать доход. Для начала каждому человеку важно накопить «подушку безопасности». Это запас денег, который в случае потери основного источника дохода, например, зарплаты, позволит человеку прожить от шести до двенадцати месяцев без крайней нужды в финансах.

— Я выступаю за то, что большую долю надо сразу инвестировать. Для накопления подходят пополняемые депозиты банков либо просто счета, на которые начисляется доходность. Она будет маленькая, но с другой стороны, ее основная задача в том, чтобы ею можно было воспользоваться в необходимый момент, — говорит эксперт.

По его словам, путей для инвестиции денег для россиян немало. Можно покупать валюту — доллары или евро. На ее покупку стоит тратить хотя бы тысячу рублей в месяц. Хранить деньги лучше в банке.

— Если у нас за год есть 200 тысяч накоплений, надо понять, как ими распоряжаться. Сто двадцать тысяч рублей, допустим, будет в валюте. Тогда нужно на десять тысяч рублей каждый месяц покупать валюту. Независимо от курса. За год — усреднение по котировке. Вам без разницы, по какой цене вы покупаете, главное, у вас есть валютная составляющая. Пойдет курс вверх, окей, заработали. Нет? Валюта всегда остается валютой, — говорит Медушенко.

Он отмечает, что ожидание, когда валюта подешевеет, делает людей заложниками своих компетенций. А они, по словам эксперта, у населения невысокие. Поэтому вложение денег нужно сделать привычкой и не ждать «лучших времен».

— Сегодня дешевле купил, а завтра продал — это для профессионалов, которые видят тенденции в рынке и не ошибаются, — говорит он.

Медушенко называет еще один способ для того, чтобы заначка не просто была, а еще росла — можно покупать облигации или акции. Этот вариант более сложный, но «более правильный».

— Они приносят небольшой доход, у них есть потенциал роста, и это надежные ликвидные сбережения. Многие считают, что для того чтобы покупать акции или куда-то на фондовый рынок зайти, нужно много денег. Нет. Самое главное, каждый месяц по чуть-чуть инвестировать, — говорит Медушенко.

Еще одним вариантом для увеличения сбережений являются индексные фонды. Для того чтобы покупать индекс, «денег также не нужно много». Фонд представляет собой портфель из определенных акций, а порог входа на него часто «очень низкий».

— В зависимости от динамики рынка, от того, как эти акции растут, люди покупают некий индекс Мосбиржи, индекс некой отрасти (электроэнергетики, телекоммуникаций, финансов или других — прим. «ВМ»). Это еще одна из возможностей с маленькими суммами каждый месяц по чуть-чуть формировать свой инвестиционный доход, — отмечает Медушенко.

А золото?

По словам эксперта, золото и драгоценные металлы — защитный актив, элемент хранения капитала, но никак не способ приумножения заначки. Покупать золото, платину и серебро можно тем людям, которые думают лишь о сохранении достаточно крупных сумм.

— Задача человека — создать определенную сумму капитала, чтобы в дальнейшем жить, чтобы доход от этого капитала закрывал нужды, потребности… Для частных людей, которые находят на инвестиции тысячу, пять, десять, пятьдесят, есть гораздо более интересные инструменты с понятной работой и понятной доходностью, — отмечает Медушенко.

Новый способ инвестиции

Еще одним способом для приумножения сбережений являются инвестиционные платформы, проекты. Они представляют собой сервисы встреч между частными людьми и различными проектами или заемщиками. Сегодня этот способ инвестиций бурно развивается, дает высокую доходность и «заслуживает внимания». Однако он является рискованным.

Подобные проекты появились в России после принятия в прошлом году нового закона об инвестиционных платформах. Они позволяют выдавать в заем даже маленькие суммы и получать доходность в районе 20 процентов годовых.

— Это и «Альфа Поток», и «СберКредо», и «Пененза», и «Мой капитал». Когда люди дают такой заем, они дают тысячу рублей 50 заемщикам. Очень высокий уровень диверсификации (распределение капитала между различными группами активов с целью минимизации рисков — прим. «ВМ»). Конечно, не все отдают, есть риски. Еще одна платформа — Ozon.Invest. В нее даже деньги отдать сложно, там мгновенно закрывают все потребности, финансируют своих поставщиков, — добавляет эксперт.

По его словам, в период пандемии доходность от вложения в платформу падала до одного процента за четыре месяца, а невозвратов было много. «Но это одно из направлений, на которые стоит смотреть».

— Для обычного человека главное — накапливать активы. Нет таблетки, чтобы создать счастливое финансовое будущее, — подытоживает Медушенко.

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