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Ставки по вкладам в нескольких российских банках повысились
Фото: АГН Москва

Ставки по вкладам в нескольких российских банках повысились

Илья Ашуров

Экономика

Российские банки начали повышать проценты по вкладам. В среднем улучшение ставок составило от 0,2 до 1,5 процента. Об этом стало известно в среду, 5 мая.

Сообщается, что более выгодные условия для своих клиентов предложили несколько банков. Среди них ПСБ, который в ряде своих финансовых продуктов увеличил ставки от 1,45 до 1,5 процента.

«Почта банк» увеличил ставку по вкладам на год и на полтора года — до 0,35 процента. А МКБ будет начислять повышенные проценты при зачислении на карту клиента зарплаты, сообщает РИА Новости.

Напомним, 23 апреля Банк России (ЦБ) повысил ключевую ставку до пяти процентов годовых.

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