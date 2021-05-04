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Спрос на наличные деньги в России резко вырос в апреле
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Спрос на наличные деньги в России резко вырос в апреле

Иван Юминов

Экономика

Объем наличных денег в обращении, поступивших через банки, вырос в России на 366,9 миллиарда рублей в апреле. Это следует из данных Банка России (ЦБ) во вторник, 4 мая.

— Решение властей «удлинить» майские праздники может быть одной из причин, почему люди решили сконцентрировать запас наличных. Когда между майскими праздниками нет рабочих дней, некий повышенный спрос на наличные присутствует, хотя банковская система работает, — рассказал начальник центра разработки одного из крупных банков Егор Сусин.

Отмечается, что это самый большой отток средств в наличность с начала текущего года. Кроме того, показатели апреля сопоставимы с цифрами июня прошлого года, когда россияне сняли со счетов 391,8 миллиарда рублей, сообщает РБК.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «гипотетическим» сценарий отключения России от SWIFT.

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наличные деньгиЦБ Россиимайские праздники
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