Археологический сезон начался в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Москве начался археологический сезон. До начала октября на 800 площадках города будут проводиться наблюдения, раскопки и исследования. Две трети площадок находится на территории ТиНАО.

— За пять месяцев 2021 года Министерством культуры Российской Федерации уже выдан 21 открытый лист на археологические полевые работы на территории Москвы. Без них проведение археологических раскопок на территории Москвы невозможно. В прошлом году в столице обнаружили порядка 15 тысяч артефактов. В новом археологическом сезоне мы рассчитываем на не меньшее число находок, — прокомментировал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В настоящий момент запланированы исследования на территории Воспитательного дома в Китайгородском проезде, на территории Новодевичьего монастыря, на пересечении улицы Сретенки и Пушкарева переулка, на территории исторической усадьбы Измалково, которая находится в поселении Внуковском. Работы также планируются в местах исторических селищ Кузовлево, Рыжово и Заболотье в ТиНАО.

Продолжится и всесезонная работа археологов — описание и реставрация уже обнаруженных находок, а также передача их в музейные фонды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Ежегодно обрабатываем порядка 10 тысяч находок. С начала года в порядок привели уже больше 500 предметов, найденных ранее, — рассказал Алексей Емельянов.

Он добавил, что прекрасным примером отреставрированных ценностей является комплекс артефактов, найденный в конце прошлого года во время археологических исследований при проведении земляных работ около Павелецкого вокзала.

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