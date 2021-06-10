Экономист назвал невыполнимой идею безусловного базового дохода в России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия может столкнуться с иждивенческими настроениями, если начать раздавать людям по 10 тысяч рублей в месяц на безусловной основе. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

Речь идет о предложении парламентариев ввести в РФ ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей. На первых порах предлагается перечислять эти средства семьям с детьми — по 10 тысяч на каждого ребенка.

Осенью авторы данной идеи планируют просить правительство распространить выплаты, получившие название безусловного базового дохода, на всех россиян в целом. Согласно проекту закона, уже внесенному в ГД на рассмотрение, ежегодно на его реализацию потребуется выделять примерно 18 триллионов рублей.

В свою очередь Марголин признался в беседе с «ВМ», что не является сторонником данной идеи, а потому не может ее поддержать.

— На мой взгляд, было бы гораздо продуктивнее сосредоточиться на адресной помощи малообеспеченным гражданам. Потому что я уже представляю себе, как наши олигархи тоже будут получать этот безусловный базовый доход. А он им зачем? — поинтересовался экономист.

По его словам, о пагубных последствиях данной идеи предупреждает и мировой опыт: многочисленные зарубежные эксперты в принципе не поддерживают введение таких выплат, поскольку последние «способствуют формированию иждивенческих настроений».

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Марголин признал, что при этом есть и аргументы в пользу этой инициативы, но, по мнению эксперта, в настоящее время обсуждение такого захода «не является приоритетом для нашей экономики».

Собеседник «ВМ» также усомнился, что инициатива депутатов вообще выполнима.

— У нас нет возможностей для таких объемов (речь идет про ожидаемые издержки в 18 триллионов рублей ежегодно — прим. «ВМ»), — считает Марголин.

Он посоветовал «не раздавать деньги вот так», а вкладываться в серьезные направления развития человечества, например в цифровизацию.

— Может, стоит вложить деньги в повышение квалификации, в переобучение людей, чтобы они чувствовали себя более комфортно в новой экономической реальности? — задался вопросом специалист.

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