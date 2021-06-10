Сезон гастрономических фестивалей открылся на ВДНХ

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Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в летних гастрономических фестивалях. В программах фестивалей запланированы концерты, мастер-классы, детские развлечения и, конечно, разнообразная еда.

Открыл сезон 10 июня Restart Vasilchuk Brothers. До 17 июня Фестиваль уличной еды от рестораторов братьев Алексея и Дмитрия Васильчуков приглашает взрослых и детей поучаствовать в программе, которая включает анимацию, музыку от диджеев, выступление артистов и театральное выступление.

С 18 по 27 июня эстафету примет Grill Fest. Гостей ждут мастер-классы по жарке стейков, файер-шоу, конкурсы по поеданию сосисок.

Затем посетителей ВДНХ ждут фестивали кухонь мира: русской, узбекской, грузинской, итальянской, японской, мексиканской, американской, сообщается на сайте выставки.

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