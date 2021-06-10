Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сезон гастрономических фестивалей открылся на ВДНХ
Фото: pixabay.com/ru

Сезон гастрономических фестивалей открылся на ВДНХ

Ольга Маркова

Культура

Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в летних гастрономических фестивалях. В программах фестивалей запланированы концерты, мастер-классы, детские развлечения и, конечно, разнообразная еда.

Открыл сезон 10 июня Restart Vasilchuk Brothers. До 17 июня Фестиваль уличной еды от рестораторов братьев Алексея и Дмитрия Васильчуков приглашает взрослых и детей поучаствовать в программе, которая включает анимацию, музыку от диджеев, выступление артистов и театральное выступление.

С 18 по 27 июня эстафету примет Grill Fest. Гостей ждут мастер-классы по жарке стейков, файер-шоу, конкурсы по поеданию сосисок.

Затем посетителей ВДНХ ждут фестивали кухонь мира: русской, узбекской, грузинской, итальянской, японской, мексиканской, американской, сообщается на сайте выставки.

Читайте также: «Самоварфест» пройдет в Музее Победы в День России

натуральная едаВДНХфестивали
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте