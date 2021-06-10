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Видео падения дома на автобусную остановку в Южной Корее появилось в Сети
Фото: Telegram / Baza

Видео падения дома на автобусную остановку в Южной Корее появилось в Сети

Виктория Федотова

В мире

В Сети появились кадры, снятые в Южной Корее на видеорегистратор. Жилой дом рухнул на остановку, где находились пассажиры автобуса. По данным издания Reuters, погибли девять человек, восемь получили ранения.

СМИ сообщают, что находящееся в процессе сноса пятиэтажное здание внезапно обрушилось. Рабочие успели покинуть стройку, но дом рухнул на автобус. Обстоятельства происшествия устанавливают эксперты и правоохранительные органы.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что стена дома отделилась от несущих конструкций в центре Москвы.

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