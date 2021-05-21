Стена дома отделилась от несущих конструкций в центре Москвы

Фото: Генпрокуратура

Россия, Москва, Новинский бульвар, 15 Карта всех событий

Прокуратура столицы проведет проверку после отслоения кирпичной кладки на торце жилого дома в центре Москвы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео: Telegram.com / Прокуратура Москвы

Инцидент произошел поздно вечером 20 мая в доме № 15 на Новинском бульваре. Прокуратура выяснит обстоятельства и причины произошедшего, а также проверит исполнение требований жилищного законодательства и качество содержания общедомового имущества.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «ВМ» сообщала, что два человека пострадали при обрушении штукатурки с фасада дома в центре Москвы.

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