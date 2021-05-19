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Два человека пострадали при обрушении штукатурки с фасада дома в центре Москвы
Фото: mos.ru

Два человека пострадали при обрушении штукатурки с фасада дома в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Спасская улица Карта всех событий

Два человека пострадали при частичном обрушении штукатурного слоя фасада жилого дома в центре Москвы. Об этом в среду, 19 мая, сообщила столичная прокуратура.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Садовой-Спасской. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. По данному факту надзорное ведомство проводит проверку.

Два человека пострадали при обрушении штукатурки с фасада дома в центре МосквыФото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы опроверг информацию об обрушениях в двух домах.

Читайте также: Часть облицовки фасада здания обрушилась на Гоголевском бульваре

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