Два человека пострадали при обрушении штукатурки с фасада дома в центре Москвы

Фото: mos.ru

Россия, Москва, Садовая-Спасская улица Карта всех событий

Два человека пострадали при частичном обрушении штукатурного слоя фасада жилого дома в центре Москвы. Об этом в среду, 19 мая, сообщила столичная прокуратура.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Садовой-Спасской. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. По данному факту надзорное ведомство проводит проверку.

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы опроверг информацию об обрушениях в двух домах.

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