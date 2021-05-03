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Часть облицовки фасада здания обрушилась на Гоголевском бульваре
Фото: Анна Быкова

Часть облицовки фасада здания обрушилась на Гоголевском бульваре

Евгения Владимирова

Происшествия
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Фасад одного из домов на Тверской улице обрушился. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Часть облицовки фасада здания обрушилась на Гоголевском бульвареФото: Прокуратура

Столичная прокуратура организовала проверку по данному факту.

Часть облицовки фасада здания обрушилась на Гоголевском бульвареФото: Прокуратура

В пресс-службе ведомства уточнили, на данный момент прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки ведомством будет дана оценка по исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Ранее «ВМ» сообщала что строительные леса обрушились на юго-западе Москвы.

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