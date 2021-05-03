Мужчину насильно посадили в машину и ограбили на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, Шоссейная улица2 Карта всех событий

На юго-востоке столицы неизвестные ограбили москвича. Об этом в понедельник, 3 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 2 на Шоссейной улице. Временно безработный житель столицы совершал прогулку, когда к нему подошли трое неизвестных. Они насильно затолкали его в машину и стали требовать деньги, угрожая ножом. Испугавшийся расправы мужчина отдал грабителям 50 тысяч рублей. После чего злоумышленники скрылись.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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