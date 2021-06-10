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Буцкая помогает жителям Некрасовки собрать подписи для ликвидации свалки
Фото: Анна Никитина

Буцкая помогает жителям Некрасовки собрать подписи для ликвидации свалки

Павел Гриднев

Общество

Общественная организация «Совет матерей» начала сбор подписей за ликвидацию мусорных куч в районе Некрасовка. Об этом сообщила лидер организации Татьяна Буцкая, которая считает, что вместо свалок там должны быть парки.

В Некрасовке жители давно бьют тревогу. У них вызывает беспокойство неблагоприятная экологическая ситуация из-за куч строительного мусора. Помочь им взялись в общественной организации «Совет матерей». Там уже готовят обращение к московским властям и собирают подписи под петицией.

Буцкая помогает жителям Некрасовки собрать подписи для ликвидации свалкиФото: Ирина Уварова

Кучи отходов на пересечении улиц Недорубова и Маресьева остались после строительства дороги и досаждают жителям уже пять лет.

— Пыль и грязь летит на новостройки, где живет много молодых семей с маленькими детьми. Дети задыхаются, у них начинается аллергия. Даже двойные стеклопакеты не спасают, не говоря уже о том, что людям необходимо гулять на свежем воздухе, но вместо парка или сквера здесь свалка, — сказала лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Татьяне Буцкой уже не раз, заручившись поддержкой жителей, удавалось решить их проблемы. Она надеется, что и в этот раз сможет помочь людям и добиться ликвидации опасной свалки.

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