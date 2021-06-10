Владимир Соловьев объяснил, в чем не повезло Ольге Бузовой

Фото: Пресс-служба Совфеда; instagram/buzova86

Российский журналист Владимир Соловьев объяснил, что певице Ольге Бузовой не повезло, потому что она не умеет петь. В эфире своей программы он опубликовал ее живое пение на репетиции во МХАТе, и сравнил с актрисой Фаиной Раневской, сыгравшей певицу из кабака в фильме «Александр Пархоменко».

— Могу сказать, Бузовой не повезло. Раневской надо родиться! — заявил журналист.

Он сообщил, что приглашал ее выступить, но она поставила ультиматум, согласно которому Соловьев должен перед ней извиниться за критику.

— Она выдвинула нам ультиматум! Значит так, гражданочка! То, что я говорю, я не собираюсь отзывать назад, потому что это правда. Если тебе, Оленька, так хочется потягаться, то я еще раз повторю. На сценах чего только нет, и ты точно не сможешь ничего ухудшить, — считает Соловьев.

По его словам, он никогда не сможет забыть пошлые политические высказывания, вылизывание тарелки, издевательствами над блокадниками.

— Я и сейчас за нее заступаюсь. На нашей сцене может быть любой! Потому что никакой святой сцены давно нет. Нет такого извращения, которое не было бы представлено на наших сценах, — заявил журналист.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что гонорар Бузовой за роль Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине составит почти полмиллиона рублей.

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