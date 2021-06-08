«Ни одного значимого события»: режиссер Райхельгауз раскритиковал театр, где сыграет Бузова

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Театральный режиссер, создатель и художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз отреагировал на идею режиссера МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова пригласить певицу Ольгу Бузову в качестве актрисы в спектакль «Чудесный грузин».

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» Райхельгауз назвал такое решение грамотным продюсерским ходом для привлечения внимания к театру, в котором не было громких премьер.

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— Что касается «святых подмостков» — это не совсем так. Нужно вспомнить историю, когда в сильно «закисший» МХАТ был приглашен Олег Николаевич Ефремов и он стал этот МХАТ, эти авгиевы конюшни, расчищать. Большую часть людей неинтересных, мало творческих, с его точки зрения, неинтересных, он отправил во МХАТ имени Горького. В прошлом великая, выдающаяся актриса Татьяна Доронина взяла на себя несвойственную ей функцию художественного руководителя. Она подразумевала серьезные продюсерские и режиссерские качества, умение ставить спектакли, приглашать коллег. За долгие годы этот театр как был созданным Ефремовым отстойником, так и остался, — заявил режиссер.

По его словам, в этом МХАТе не было ни одного заметного художественного события, тогда как на сцене МХАТ имени Чехова бесконечно возникали события, связанные с драматургами, сценографами, спектаклями.

— В этом театре никто из профессионалов никогда серьезно не говорил. Туда попал Бояков. У него на счету много серьезных творческих, продюсерских и режиссерских побед. То, что Бояков пригласил Бузову, —я знаю, что у нее 20 миллионов подписчиков. Бояков таким способом привлекает внимание прессы. Мне звонили все центральные каналы, — считает Райхельгауз.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что гонорар Бузовой за роль Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине составит почти полмиллиона рублей.

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