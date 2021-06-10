Свидетель по делу MH17 заявил, что не видел ЗРК «Бук» в Донбассе

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Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах как свидетель по делу о крушении рейса MH17 заявил, что не видел ЗРК «Бук» во время конфликта на востоке Украины. Об этом рассказал на слушаниях в четверг, 10 июня, судья Дагмар Костер.

Слушания по делу о крушении MH17 начались в Нидерландах 7 июня.

Цемах является единственным свидетелем, который участвовал в боевых действиях в необходимой для следствия локации, так как отвечал за воздушную оборону в Снежном.

По словам Костера, свидетель сделал заявление о том, что никогда не видел на востоке Украины в ходе конфликта ЗРК «Бук».

— Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день. Он также не знает, что именно делал в тот день и где был… Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК «Бук», в том числе в Снежном, — приводит РИА Новости заявление судьи.

Напомним, суд начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, по этому делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.

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