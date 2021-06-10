Гинеколог назвала три главных продукта, которые нужны женщине при климаксе
Во время климакса женщине нужно пересматривать рацион питания. Он должен быть составлен исходя из особенностей ее организма. Однако творожные продукты, рыба и яйца должны быть в питании обязательно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач, акушер-гинеколог Мария Губарева.
По ее словам, продуктов, которые избавят женщину от симптомов климакса, нет. Во время менопаузального перехода меняется обмен веществ в организме. Точнее, он снижается на 10 процентов. Поэтому нередко женщины жалуются, что прибавляют в весе.
— Рекомендуется пересмотреть объем питания, калорийность пищи. Во время менопаузы может происходить нарушение углеводного обмена… Творог нужно есть — ведь потеря кальция, угроза остеопороза. Рыбу, яйца. Потребление витамина D обязательно должно быть. Нужен солнечный свет, — сказала врач.
Губарева подчеркнула, что питание зависит еще от индивидуальных особенностей организма женщины. Например, если у нее есть метаболический синдром, в рекомендацию по питанию включают снижение употребления углеводов, жиров, в том числе растительных жиров.
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