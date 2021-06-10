Гинеколог назвала три главных продукта, которые нужны женщине при климаксе

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Во время климакса женщине нужно пересматривать рацион питания. Он должен быть составлен исходя из особенностей ее организма. Однако творожные продукты, рыба и яйца должны быть в питании обязательно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач, акушер-гинеколог Мария Губарева.

По ее словам, продуктов, которые избавят женщину от симптомов климакса, нет. Во время менопаузального перехода меняется обмен веществ в организме. Точнее, он снижается на 10 процентов. Поэтому нередко женщины жалуются, что прибавляют в весе.

— Рекомендуется пересмотреть объем питания, калорийность пищи. Во время менопаузы может происходить нарушение углеводного обмена… Творог нужно есть — ведь потеря кальция, угроза остеопороза. Рыбу, яйца. Потребление витамина D обязательно должно быть. Нужен солнечный свет, — сказала врач.

Губарева подчеркнула, что питание зависит еще от индивидуальных особенностей организма женщины. Например, если у нее есть метаболический синдром, в рекомендацию по питанию включают снижение употребления углеводов, жиров, в том числе растительных жиров.

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