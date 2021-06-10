«Какой кошмар»: депутата Госдумы потрясла смерть Ларисы Шойгу

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Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту работы ГД Лариса Шойгу останется в памяти очень светлым и позитивным человеком. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал ее коллега по нижней палате парламента, профессор, доктор экономических наук Алексей Кобилев.

— Какой кошмар! Это действительно был очень порядочный, честный и ответственный человек. Не было темы, которая ей была бы безразлична. Она в каждой теме видела вопросы, которые надо решить в пользу людей. Люди были для нее на первом месте. Она сама медик и старалась вникнуть в каждую проблему, — отметил депутат.

Напомним, сестра министра обороны России Сергея Шойгу и заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Государственной думы Лариса Шойгу скончалась в четверг, 10 июня, на 68-м году жизни. Свои соболезнования ее родным и близким уже выразил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По сообщению РИА Новости, причиной ее смерти стал инсульт, вызванный коронавирусом.

Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан. Она окончила Сибирский государственный медицинский университет в 1977 году. В 1998 году Шойгу стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тыва, после чего уехала строить политическую карьеру в Москву. В Госдуму ее избрали первый раз в 2007 году, она была депутатом в течение трех ее последних созывов.