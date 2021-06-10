Два городских речных маршрута начнут работать в Москве с 2022 года

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Долгопрудный, Хлебниковский затон Карта всех событий

Власти Москвы продолжат развивать регулярный речной транспорт. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

С 2022 года в столице начнут работать два городских речных маршрута. В настоящее время ведется подготовка к запуску проекта. Город обеспечит безопасность пассажиров на водном транспорте. В связи с этим «Московский паркинг» начнет помогать Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России наводить порядок и снижать аварийность на Москве-реке.

По данным Дептранса, у города будет два катера-буксира с камерами видеонаблюдения и защищенными бортами, чтобы не повредить перемещаемое судно. Один катер будет перемещать суда на специализированную стоянку в Хлебниковский затон с севера Москвы, а другой — в Нагатинский затон с южной части города. На спецстоянке судно будет находиться до тех пор, пока владелец не оплатит штраф.

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