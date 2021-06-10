Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дептранс Москвы закончил тестирование оплаты МЦД банковской картой
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Дептранс Москвы закончил тестирование оплаты МЦД банковской картой

Михаил Алимов

Город

Департамент транспорта столицы две недели тестировал оплату поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) с помощью банковской карты. Тестирование завершено, теперь такая оплата останется на МЦД навсегда. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Мы с ЦППК и ВТБ две недели тестировали функцию оплаты проезда на МЦД банковской картой. Готовы резюмировать — система работает отлично, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, за две недели таким способом оплаты воспользовались 173 тысячи человек. При этом каждый пятый забывал валидировать карту — не закрывал поездку или уезжал в дальний пригород. Дептранс предупредил, что в таком случае будет списан сбор или максимальная стоимость билета, а пересадка на метро перестанет быть бесплатной.

Читайте также: Дептранс заявил о росте числа поездок на каршеринге и такси в Москве

бесконтактная система оплаты проездаМЦДДепартамент транспорта Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте