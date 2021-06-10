Дептранс Москвы закончил тестирование оплаты МЦД банковской картой

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Департамент транспорта столицы две недели тестировал оплату поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) с помощью банковской карты. Тестирование завершено, теперь такая оплата останется на МЦД навсегда. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Мы с ЦППК и ВТБ две недели тестировали функцию оплаты проезда на МЦД банковской картой. Готовы резюмировать — система работает отлично, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, за две недели таким способом оплаты воспользовались 173 тысячи человек. При этом каждый пятый забывал валидировать карту — не закрывал поездку или уезжал в дальний пригород. Дептранс предупредил, что в таком случае будет списан сбор или максимальная стоимость билета, а пересадка на метро перестанет быть бесплатной.

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