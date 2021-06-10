Океанолог назвал политическое препятствие появлению нового океана на картах

Фото: Pixabay

Пятым океаном Земли предложили считать воды, которые омывают Антарктику. Однако признанию данного географического объекта могут помешать политические границы региона. Такого мнения придерживается декан географического факультета МГУ, специалист в области гидрометеорологии и океанографии Сергей Добролюбов.

— Океанологи уверены, что такой океан есть, так как существует единая система течений, омывающая Антарктиду. Это течение западных ветров, или циркумполярное течение. У него совершенно особенная гидрологическая структура. Но дальше начинаются вопросы. Вот такой океан есть, и что с этим делать? Обозначена достаточно важная проблема: где проводить границу между Атлантическим, Тихим, Индийским океанами и этим новым Южным? — объяснил Сергей Добролюбов.

Эксперт уверен, что границу с точки зрения океанографии нужно проводить по южным оконечностям материков, но тут присутствует политическое препятствие, отмечает «Радио 1». По структуре океана рубеж должен проходить от мыса Горн до юга Африки, а потом на юг Тасмании и так далее. Но существует договор об Антарктиде, ограничивающий приантарктические воды 60-м градусом южной широты.

— Граница получается «жидкой», она не относится ни к какому материку, и еще ее пять–шесть раз пересекает циркумполярное течение, — добавил Сергей Добролюбов.

Он заключил, что с географической точки зрения проводить здесь границу бессмысленно.

Читайте также: Ученые признали существование пятого океана на Земле