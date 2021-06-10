Океанолог назвал политическое препятствие появлению нового океана на картах
Пятым океаном Земли предложили считать воды, которые омывают Антарктику. Однако признанию данного географического объекта могут помешать политические границы региона. Такого мнения придерживается декан географического факультета МГУ, специалист в области гидрометеорологии и океанографии Сергей Добролюбов.
— Океанологи уверены, что такой океан есть, так как существует единая система течений, омывающая Антарктиду. Это течение западных ветров, или циркумполярное течение. У него совершенно особенная гидрологическая структура. Но дальше начинаются вопросы. Вот такой океан есть, и что с этим делать? Обозначена достаточно важная проблема: где проводить границу между Атлантическим, Тихим, Индийским океанами и этим новым Южным? — объяснил Сергей Добролюбов.
Эксперт уверен, что границу с точки зрения океанографии нужно проводить по южным оконечностям материков, но тут присутствует политическое препятствие, отмечает «Радио 1». По структуре океана рубеж должен проходить от мыса Горн до юга Африки, а потом на юг Тасмании и так далее. Но существует договор об Антарктиде, ограничивающий приантарктические воды 60-м градусом южной широты.
— Граница получается «жидкой», она не относится ни к какому материку, и еще ее пять–шесть раз пересекает циркумполярное течение, — добавил Сергей Добролюбов.
Он заключил, что с географической точки зрения проводить здесь границу бессмысленно.
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