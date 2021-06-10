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Названы самые популярные сферы для подработки подростков в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Названы самые популярные сферы для подработки подростков в Подмосковье

Елена Фролова

Финансы

Более 13 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет устроились на временную работу в Московской области за 2020 год. Чаще всего несовершеннолетним предлагался заработок в образовательных организациях и на предприятиях сферы услуг. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

— Во время летней оздоровительной кампании временное трудоустройство получили 11,2 тысячи подростков. Это составляет 86 процентов от общей численности участников мероприятий по организации временной занятости несовершеннолетних граждан, — пояснила Ирина Каклюгина.

Она также добавила, что центры занятости за это время заключили около 800 соответствующих договоров. Уточняется, что большая часть юношей и девушек устроились на подработку в учреждениях образования, организациях сферы коммунальных, социальных и персональных услуг.

— Вместе с тем подростки были задействованы в сельском и лесном хозяйствах, на предприятиях сферы здравоохранения, а также в организациях транспорта и связи, — рассказала зампредседателя областного правительства.

По ее словам, эти сферы сохранили свою востребованность и в 2021 году, отмечает РИАМО. Уточняется, что особенное внимание было уделено несовершеннолетним, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Так, за 2020 год были устроены на временную работу 70 подростков из групп риска.

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