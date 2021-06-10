Андрей Воробьев вручил награды выдающимся жителям Подмосковья

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне Дня России вручил награды выдающимся жителям региона. Среди них оказались врачи, школьники, ученые, спортсмены и спасатели.

— Мы все мечтаем о будущем, возможностях реализовать себя и добиваться успехов. Все это объединяет нас всех. По сложившейся традиции в преддверии празднования Дня России мы вручаем награды, — заявил глава области во время церемонии.

Так, анестезиолог-реаниматолог МОНИКИ имени Владимирского Дмитрий Саяпин за большой вклад в борьбу с COVID-19 был награжден орденом Пирогова. А скульптор Александр Рожников получил медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Маме семерых детей Алене Дорониной из Шатуры вручили орден «Материнская слава», а школьнику Тимуру Чибиляеву из Орехово-Зуева, спасшего тонущего ребенка, — орден «За доблесть и мужество».

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