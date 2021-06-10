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Андрей Воробьев вручил награды выдающимся жителям Подмосковья
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев вручил награды выдающимся жителям Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне Дня России вручил награды выдающимся жителям региона. Среди них оказались врачи, школьники, ученые, спортсмены и спасатели.

— Мы все мечтаем о будущем, возможностях реализовать себя и добиваться успехов. Все это объединяет нас всех. По сложившейся традиции в преддверии празднования Дня России мы вручаем награды, — заявил глава области во время церемонии.

Так, анестезиолог-реаниматолог МОНИКИ имени Владимирского Дмитрий Саяпин за большой вклад в борьбу с COVID-19 был награжден орденом Пирогова. А скульптор Александр Рожников получил медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Маме семерых детей Алене Дорониной из Шатуры вручили орден «Материнская слава», а школьнику Тимуру Чибиляеву из Орехово-Зуева, спасшего тонущего ребенка, — орден «За доблесть и мужество».

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