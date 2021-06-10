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«Размышлять не предполагалось»: Познер — о недостатках советского образования
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Размышлять не предполагалось»: Познер — о недостатках советского образования

Михаил Алимов

Общество

Телеведущий и журналист Владимир Познер сравнил современное российское и советское образование. Он назвал недостатки последнего, отвечая на вопрос телезрителя. Монолог журналиста опубликован на сайте «Познер Online».

В частности, телеведущий обратил внимание на школьные сочинения. В дореволюционной России подход к темам для них предполагал, что ученики могут поразмышлять, а в советских темах их ставили в определенные рамки.

— Сочинение было очень конкретное. Ну, например, «Евгений Онегин как представитель дворянства в первой четверти XIX века». Не просто Евгений Онегин, а определенный Евгений Онегин. И так вот все. А здесь тебе предлагают размышлять. А в Советском Союзе размышлять не предполагалось, — рассуждал Познер.

Журналист высоко оценил подготовку детей в СССР по точным наукам, но неоднозначно высказался о подготовке к гуманитарным.

— А вот уже, скажем, литература, история за тебя уже все сообразили — и вот тебе инструкция, как ты должен думать. Вот таким вот образом, — рассказал телеведущий.

Также он подчеркнул, что постоянное обращение современных детей к смартфонам и компьютерам негативно сказалось на их мыслительной деятельности. Сочинения современных школьников у него «вызывают в лучшем случае смех», добавил Познер.

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