Голикова заявила об уменьшении младенческой смертности в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Совфеда

В 2020 году показатель младенческой смертности в Московской области уменьшился на 20 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом в четверг, 10 июня, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время церемонии закладки камня в основание новой многопрофильной детской больницы в Красногорске.

По ее словам, показатель младенческой смертности в Подмосковье в 2020 году составил 3,2 на тысячу родившихся живыми. В прошлом году в Московской области родилось на 6591 ребенка больше, чем в 2019 году.

Голикова отметила, что в целом по России в 2020 году младенческая смертность снизилась на 8,2 процента, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской областной детской больнице помощь будет оказываться по 28 направлениям.

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