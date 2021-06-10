Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Медпомощь по 28 направлениям окажут в Московской областной детской больнице
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Медпомощь по 28 направлениям окажут в Московской областной детской больнице

Кирилл Николаев

Общество

В Московской областной детской больнице помощь будет оказываться по 28 направлениям. Об этом в четверг, 10 июня, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, региону необходим госпиталь, отвечающий самым современным мировым стандартам. В больнице будут работать порядка 400 врачей и тысячи человек медицинского персонала, Воробьев добавил, что клиника может быть построена за три года, сообщает РИА Новости.

Ранее Андрей Воробьев назначил Руслана Саитгареева на должность первого заместителя министра здравоохранения Московской области.

Читайте также: Врачи Москвы применили тулиевый лазер для удаления камней из желчных протоков

Московская областьАндрей Воробьевбольница
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте