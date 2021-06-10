Медпомощь по 28 направлениям окажут в Московской областной детской больнице

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В Московской областной детской больнице помощь будет оказываться по 28 направлениям. Об этом в четверг, 10 июня, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, региону необходим госпиталь, отвечающий самым современным мировым стандартам. В больнице будут работать порядка 400 врачей и тысячи человек медицинского персонала, Воробьев добавил, что клиника может быть построена за три года, сообщает РИА Новости.

Ранее Андрей Воробьев назначил Руслана Саитгареева на должность первого заместителя министра здравоохранения Московской области.

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