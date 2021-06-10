Врачи Москвы применили тулиевый лазер для удаления камней из желчных протоков

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные врачи одни из первых в России начали применять суперимпульсный фиброволоконный тулиевый лазер, который используют для удаления камней из желчных протоков печени и поджелудочной железы. Новую технологию освоили хирурги-эндоскописты из Городской клинической больницы № 31.

В клинику были госпитализированы двое мужчин и две женщины старше 50 лет. У пациентов обнаружили крупные камни в протоковой системе печени.

Во время консилиума врачи приняли решение удалить камни малоинвазивным методом, так как он минимизирует хирургическое вмешательство.

Во время операции хирурги использовали такую российскую разработку, как суперимпульсный фиброволоконный тулиевый лазер, который помогает точечно и эффективно воздействовать на камни. После их разрушения и фрагментирования лазером части камней извлекают из организма.

— Во всех случаях в протоки печени и поджелудочной железы пациентов был проведен ультратонкий эндоскоп, по которому непосредственно к камням было доставлено лазерное волокно, — пояснили в пресс-службе больницы.

Отмечается, что все операции прошли успешно. У пациентов не возникло осложнений, через несколько суток после операции их выписали из стационара, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что московские поликлиники усилят мощности в рамках диагностики COVID-19.

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