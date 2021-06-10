Сергей Собянин открыл пляж с бассейнами на набережной Северного речного вокзала

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в открытии пляжной зоны отдыха с подогреваемыми бассейнами на набережной Северного речного вокзала. По его словам, территорию Северного речного вокзала с момента окончания реставрации посетили 1,5 миллиона человек.

Собянин рассказал о завершении благоустройства расположенной рядом территории Национального теннисного центра. Здесь восстановили теннисный корт и создали инфраструктуру. Рядом создана одна из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами. Здесь же находятся места для занятия спортом и прогулок, а также рестораны и кафе.

— Я считаю, что получился один из самых лучших центров отдыха Москвы, наряду с ВДНХ, «Зарядьем», «Лужниками», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Пляж открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Одновременно здесь могут находиться около 350 человек. Температура в бассейнах всегда будет не ниже 26 градусов. На пляже расположатся лежаки с зонтиками, раздевалки с сейфовыми ячейками, душевые, уборные, фитобар и летняя кухня. Контроль качества воды в бассейнах проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

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