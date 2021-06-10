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Церемония закладки первого камня областной детской больницы прошла в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Церемония закладки первого камня областной детской больницы прошла в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Торжественная церемония закладки первого камня в основание Московской областной детской больницы прошла в Красногорске 10 июня. В ней приняли участие вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и известный врач Леонид Рошаль.

Медицинское учреждение будет состоять из восьми этажей. В нем расположатся 28 отделений. Например, в медицинском центре разместят отделения реанимации, нейрохирургии, травматологии и интенсивной терапии, а также офтальмологическое, кардиологическое, невралгическое, инфекционное и другие.

— Подобные церемонии в начале строительства у нас редко происходят. Однако в этот раз было принято решение сделать исключение, потому что для нас это эпохальное событие. В нашем регионе живут 1,5 миллиона детей. И области необходим госпиталь, отвечающий мировым стандартам, — подчеркнул Андрей Воробьев.

В свою очередь Леонид Рошаль объяснил, почему строительство данной больницы в Красногорске представляет такую значимость для области, отмечает телеканал 360.

— Мы ждали этого 50 лет. Было проведено множество разговоров, прежде чем дело сдвинулось. Сейчас в Московской области действительно настоящий праздник, — подчеркнул врач.

Как уточнил губернатор, после введения медучреждения в эксплуатацию здесь будут работать около 400 врачей и тысячи медицинских специалистов.

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церемония закладки первого камняМосковская областьТатьяна Голикова
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