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Выставка «Усатые звезды» пройдет в Сокольниках
Фото: pixabay.com

Выставка «Усатые звезды» пройдет в Сокольниках

Ольга Маркова

Развлечения

Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» 12 июня приглашает взрослых и детей на удивительную выставку декоративных крыс и других мелких домашних животных «Усатые звезды».

Гости мероприятия увидят, насколько разнообразен мир маленьких домашних любимцев, узнают об их привычках и особенностях содержания, оценят их нетривиальные возможности.

Во время выставки посетители могут получить профессиональные консультации заводчиков по приобретению и грамотному уходу за декоративными животными.

В рамках выставки организуется экспозиция редких и экзотических животных. Посетители и участники имеют возможность увидеть сурикатов, мангустов, сонь, африканских полосатых мышей.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте выставки.

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