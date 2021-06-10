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Врач назвал продукт, защищающий от инсультов и инфарктов
Фото: официальный сайт телеканала Россия

Врач назвал продукт, защищающий от инсультов и инфарктов

Виктория Федотова

Здоровье

Российский врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, какой продукт поможет избежать инфарктов и инсультов людям старше 50 лет. По его словам, это капуста.

— Ранняя свежая капуста заслуживает нашего внимания, ее нужно есть сейчас тем, кто старше 50 лет, — заявил врач.

Его коллега, диетолог Михаил Гинзбург пояснил, что в капусте есть органические нитраты, которые поддерживают тонус наших сосудов и улучшают эластичность их стенок.

— Молодая капуста нормализует давление, улучшает спортивные показатели. Этот продукт является прекрасным источником клетчатки. Норма ее потребления начинается от 30 граммов, клетчатка снижает уровень плохого холестерина. В результате стенки кровеносных сосудов становятся более чистыми. Атеросклероз – обратимое заболевание, — пояснил диетолог в программе «О самом главном».

Кроме того, в молодой капусте содержится много витамина С, он улучшает состояние сосудистой системы.

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