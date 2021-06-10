Диетолог объяснила, можно ли поправиться от черешни

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Черешня богата полезными минералами, микроэлементами и витаминами В1 и В2. При этом в ней содержится немало сахаров. Можно ли считать ягоду диетическим продуктом и есть ли риск поправиться после ее употребления, «Вечерняя Москва» спросила у врача-диетолога Надежды Андреевой.

По словам эксперта, содержание сахара в черешне «ничтожно мало» для того, чтобы набрать лишний вес даже при обильном поедании.

— Даже вишня, которая кажется менее сладкой, чем черешня, содержит больше калорий. А вот чего действительно много в черешне, так это воды (около 86 процентов) и ценных белков (1,1 грамма). В минимальном количестве в ягоде содержится также жир — 0,4 грамма, 11,5 грамма углеводов, пектина и клетчатки. Как видим, калорийность ягод невысокая. В 100 граммах продукта — всего около 50 килокалорий, — объяснила Андреева.

Килограмм черешни может заменить полноценный прием пищи, заметила диетолог. Однако, по ее словам, чрезмерное употребление ягоды может спровоцировать не столько набор веса, сколько расстройство пищеварения. В то же время врач порекомендовала желающим похудеть отдавать предпочтение тем сортам, которые «не особо сладкие».

— Самые насыщенные плоды у желтой черешни — «дроганы желтой» или «приусадебной желтой». Медовый и приторный вкус у черных сортов – «черного принца», «наполеона» или «мулатки». При диетах лучше их не выбирать, а покупать розовые сорта — они менее калорийны, — сказала собеседница «ВМ».

Ягода, как уточнила диетолог, способна регулировать метаболические процессы. Именно по этой причине ее нужно есть во время похудения.

— Плоды черешни помогают нашему организму быстрее расщеплять жиры, не давая им откладываться на животе и боках, — уточнила эксперт. — Существует даже специальная монодиета на черешне, которая поспособствует быстрому сбросу веса. Но она подходит лишь тем, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом.

А вот кому лучше не злоупотреблять сочной ягодой, так это диабетикам. В черешне, напомнила врач, большое количество фруктозы.

— С осторожностью ягоду нужно употреблять тем, у кого гастрит. Особенно это касается людей с повышенной кислотностью. Следовательно, если вы захотели полакомиться ягодой, то сначала стоит обсудить с врачом, в каком количестве и какой сорт черешни лучше выбрать, — посоветовала врач.

Эксперт подчеркнула, что способность черешни провоцировать набор лишнего веса — это устаревший миф.

— Получается, что черешня — действительно очень вкусное и полезное лакомство, — отметила она.

При этом Андреева порекомендовала не съедать более 300 граммов ягод в день. В противном случае даже у здорового человека может возникнуть диарея.

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