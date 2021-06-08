Новые койко-места для пациентов с COVID развернут в Петербурге перед Евро-2020

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Места для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, стали заканчиваться в Санкт-Петербурге после всплеска заболеваемости. В настоящее время незаполненными остаются восемь процентов коек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Уточняется, что накануне чемпионата Европы по футболу город на Неве будет оснащен дополнительными койко-местами. Новые 295 коек разместят в одном из павильонов «Ленэкспо» в конце текущей недели. Помимо этого, до 660 мест будет увеличена мощность инфекционного госпиталя в пансионате «Заря».

Еще 900 коек госпиталя ветеранов войн под помощь пациентам с COVID-19 будут перепрофилированы, отмечают «Невские новости». Всего в неинфекционных городских больницах подготовлено свыше 6,5 тысячи мест, а в пансионате «Балтиец» развернуто 350 обсервационных коек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Спутник Лайт» собираются применять в России для вакцинации молодежи от COVID-19