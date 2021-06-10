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Фестиваль «Медиа Россия» пройдет на ВДНХ
Фото: Вечерняя Москва

Фестиваль «Медиа Россия» пройдет на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения

В парке «Россия — моя история» на ВДНХ в День России, 12 июня, пройдет Фестиваль молодежных медиа и журналистики «Медиа Россия».

В программе мероприятия предусмотрены панельная дискуссия, свободное посещение экспозиций парка «Россия — моя История»: Рюриковичи, Романовы, Вспомним; нетворкинг для деловых и творческих знакомств, круглый стол и мастер-классы от экспертов для гостей фестиваля.

Экспертами на площадке станут председатель Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, генерал-лейтенант Службы Внешней Разведки в отставке, писатель Дмитрий Епишин, блогер Галина Ржаксенская, редактор информационного агентства «Россия Сегодня» и СМИ «Типичная Москва» Давид Андриясов и другие.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте парка.

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