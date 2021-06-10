Власти Мариуполя планируют приобрести израильскую ПРО «Железный купол»

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Власти Мариуполя хотят приобрести израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом заявил заместитель мэра города Сергей Захаров в четверг, 10 июня.

— Для безопасности (в Израиле — прим. «ВМ») используют тактическую защитную систему «Железный купол». Такую практику можем перенять и мы, — рассказал чиновник.

По словам Захарова, система ПРО нужна Мариуполю для того, чтобы возобновить работу местного аэропорта. Международные сообщества не позволяют авиакомпаниям совершать туда рейсы, так как расстояние от зоны ограничения составляет примерно 40 километров.

Стоимость «Железного купола» составит около 50 миллионов евро. Власти связались с разработчиком комплекса для обсуждения этого вопроса, приводит слова Захарова издание «Фокус».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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