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Народный календарь. Почему запрещено ссориться 11 июня
Фото: Pexels

Народный календарь. Почему запрещено ссориться 11 июня

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре эту пятницу, 11 июня, называли Федосьей Колосяницей, поскольку в этот день начинала колоситься рожь. Православные христиане чтят память мученицы Феодосии девы, Тирской и преподобномученицы Феодосии Константинопольской.

Считается, что в этот день нельзя ссориться в этот день, чтобы не разорвать окончательно все связи с человеком. Рекомендуется всеми силами избегать конфликтных ситуаций с любимыми и близкими. Приметы предостерегают от дальних поездок, они могут закончиться неудачно.

Наши предки верили, что от этого дня зависит будущее, поэтому не стоит грустить и печалиться.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено ссориться 11 июня

Приметы погоды обещали много грибов, если в этот день много ржи заколосилось, а если много пауков увидите, то погода будет хорошей.

11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза.

163 года назад в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор, 36 лет назад автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры

В этот день родились немецкий композитор Рихард Штраус, русский литературный критик Виссарион Белинский, французский океанограф Жак Ив Кусто, актриса Евгения Крюкова, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Именины отмечают Александр, Федот, Андрей, Мария, Фаина, Богдан.

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