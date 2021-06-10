Капитальный ремонт начался в четырех домах в центре Москвы

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, Даев переулок, 4 Карта всех событий

В четырех домах в центре Москвы начались работы по капитальному ремонту. Работы выполнят в 2021 году.

Ремонт пройдет в доме 4 в Даевом переулке. Специалисты поменяют сети электроснабжения, обновят фасад, крыши, подвальные помещения и подъезды. Также ремонт стартовал в доме на углу Поварской улицы и Трубниковского переулка. В здании отремонтируют сети электроснабжения, системы водоотведения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. В настоящее время ведутся работы на крыше дома, а завершающим этапом станет ремонт в подъездах. Специалисты сохранят исторический облик доходного дома и сделают его комфортным для проживания.

Капитальный ремонт начали в девятиэтажном доме по адресу Садовая-Сухаревская улица, дом 13/15. Здесь меняют сети электроснабжения, приводят в порядок системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения и теплоснабжения. Также рабочие заменят мусоропровод, отремонтируют крышу, подвал и подъезды.

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В Денисовском переулке отремонтируют дом 3/5. Специалисты обновят сети электроснабжения, системы холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Они приведут в порядок крышу, подвальные помещения, подъезды дома и его фасад, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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