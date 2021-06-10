Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Благоустройство 3-го проспекта Новогиреева начнется на востоке Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Благоустройство 3-го проспекта Новогиреева начнется на востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, 3-й проспект Новогиреева Карта всех событий

Работы по благоустройству 3-го проспекта Новогиреева в Москве начнутся после завершения капитального ремонта трамвайных путей. Здесь расширят тротуары, ликвидируют парковку для автомобилей, а также приведут в порядок расположенные рядом дворы.

Как отметил префект Николай Алешин, ремонт трамвайных путей стартует в ближайшие дни. Он уточнил, что во время работ трамваи продолжат курсировать.

После благоустройства по 3-му проспекту Новогиреева смогут передвигаться только трамваи и пешеходы. Специалисты расширят существующие тротуары и проложат дорожки на местах «народных троп».

Территорию проспекта дополнительно озеленят. Здесь появятся изгороди из барбариса, бирючины и других растений. Вдоль проспекта высадят сирень и гортензию. На пешеходном маршруте установят скамейки и цветочницы.

В рамках программы «Мой район» благоустроят также и прилегающие к проспекту дворы. На них обновят детские и спортивные площадки. А у дома № 20, корпус 3, на Союзном проспекте оборудуют несколько игровых детских зон и территорию для занятий спортом. Кроме того, здесь появятся дополнительные парковочные места, сообщается на сайте префектуры ВАО.

Ранее сообщалось, что новый подземный пешеходный переход появится на Коровинском шоссе в рамках строительства транспортно-пересадочного узла «Селигерская».

Читайте также: Андрей Бочкарев: 22 объекта построили и обновили в «Лужниках» с начала реконструкции комплекса

префектура ВАОБлагоустройствоВАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте