Благоустройство 3-го проспекта Новогиреева начнется на востоке Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 3-й проспект Новогиреева Карта всех событий

Работы по благоустройству 3-го проспекта Новогиреева в Москве начнутся после завершения капитального ремонта трамвайных путей. Здесь расширят тротуары, ликвидируют парковку для автомобилей, а также приведут в порядок расположенные рядом дворы.

Как отметил префект Николай Алешин, ремонт трамвайных путей стартует в ближайшие дни. Он уточнил, что во время работ трамваи продолжат курсировать.

После благоустройства по 3-му проспекту Новогиреева смогут передвигаться только трамваи и пешеходы. Специалисты расширят существующие тротуары и проложат дорожки на местах «народных троп».

Территорию проспекта дополнительно озеленят. Здесь появятся изгороди из барбариса, бирючины и других растений. Вдоль проспекта высадят сирень и гортензию. На пешеходном маршруте установят скамейки и цветочницы.

В рамках программы «Мой район» благоустроят также и прилегающие к проспекту дворы. На них обновят детские и спортивные площадки. А у дома № 20, корпус 3, на Союзном проспекте оборудуют несколько игровых детских зон и территорию для занятий спортом. Кроме того, здесь появятся дополнительные парковочные места, сообщается на сайте префектуры ВАО.

Ранее сообщалось, что новый подземный пешеходный переход появится на Коровинском шоссе в рамках строительства транспортно-пересадочного узла «Селигерская».

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