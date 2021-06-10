Новый подземный пешеходный переход возведут на Коровинском шоссе

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Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Селигерская Карта всех событий

Новый подземный пешеходный переход появится на Коровинском шоссе в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Селигерская». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Как пояснил руководитель департамента Рафик Загрутдинов, крупный ТПУ построят на базе станций метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии.

— Планируется строительство многофункционального центра с подземной автостоянкой, отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции ГУП «Мосгортранс» на улице Пяловская, подземного пешеходного перехода под Коровинским шоссе, реконструкция части Коровинского шоссе и улицы Селигерская, — цитирует главу департамента агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что ТПУ обеспечит комфортную пересадку пассажиров между станцией метро «Селигерская» и наземными видами транспорта. Проект предусматривает благоустройство территории вокруг ТПУ, в том числе парка у здания, где размещается Единый диспетчерский центр метрополитена (бывший кинотеатр «Ереван» — прим. «ВМ»).

Напомним, станцию «Селигерская» Люблинско-Дмитровской ветки столичного метро открыли в 2018 году. В настоящее время идет строительство участка метрополитена от станции «Селигерская» до станции «Физтех».

Ранее сообщалось о начале второго этапа благоустройства возле станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро.

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