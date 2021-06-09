Станции метро «Пыхтино», «Внуково» и «Новомосковская» откроют к 2023 году

Визуализация проекта станций Московского метрополитена «Пыхтино» / Фото: www.stroi.mos.ru

Через два с половиной года на территории Новой Москвы будут продлены две линии подземки. 8 июня об этом рассказали в Строительном комплексе столицы.

В 2023 году Калининско-Солнцевская линия станет длиннее на две станции — «Пыхтино» и «Внуково», а конечным пунктом Сокольнической ветки станет «Новомосковская».

— Работы по продлению желтой линии метро развернуты на всех стройплощадках, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — На станции «Пыхтино» вырыт котлован, инженерные коммуникации вынесены, возведение монолитных конструкций выполнено на треть.

Специалисты ведут гидроизоляционные работы, впереди у них — монтаж внутренних инженерных систем.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии готов на 19 процентов. Уникальным этот отрезок станет благодаря метромосту. — Для полного завершения работ остается покрасить мост, смонтировать металлоконструкции его покрытия и декоративных элементов, — сообщил Андрей Бочкарев.

Окрашивать мост будут по особой системе. Нанесут три слоя краски на основе полиуретана. Она надежно защитит поверхности строения. Сначала загрунтуют поверхность, затем нанесут более плотные промежуточный и закрепляющий слои.

Такое покрытие создает защитный барьер от воздействия осадков и промышленных загрязнений.

Протяженность метромоста составит 460 метров. Он станет 12-м мостом столичного метрополитена, а по протяженности займет второе место, потеснив Митинский (439 метров). Пальма первенства останется за Лужнецким мостом метро, его протяженность — более километра.

Скоро начнется строительство «Новомосковской» на Сокольнической линии. Проект предполагает установку дополнительного вентоборудования, которое сможет подавать большое количество подогретого воздуха.

ЦИФРА

8 станций метрополитена строят за пределами МКАД на территории трех округов города.

КСТАТИ

Сейчас прорабатывается строительство двух новых линий — Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Они начинаются от Московского центрального кольца и далее выходят за МКАД.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На сегодняшний день 29 станций Московского метрополитена размещены с внешней стороны МКАД, к 2024 году количество таких станций увеличится до 37.

Читайте также: Храмовые базилики и богиня Ника: станции «Добрынинская», «Октябрьская» получили свои названия 60 лет назад