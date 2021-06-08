Храмовые базилики и богиня Ника: станции «Добрынинская», «Октябрьская» получили свои названия 60 лет назад

1954–1955 годы. Станция Московского метрополитена кольцевой линии «Калужская» / Фото: Pastvu.com

8 июня, исполнилось ровно 60 лет с тех пор, как прошло переименование станций метро: «Калужская» стала «Октябрьской», а «Серпуховская» — «Добрынинской».

Станция «Октябрьская», как и многие станции послевоенной постройки, в своем оформлении несет память о Великой Отечественной войне. Если часть станций Кольцевой линии, такие как «Таганская» и «Курская», напоминали о триумфе советского оружия, то «Октябрьская» отдавала дань павшим на полях сражений.

— Автор проекта станции — архитектор Леонид Поляков создал, по сути, алтарное пространство, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович. — Светильники с факелами ведут к апсиде, где роль алтаря играет светлое будущее Cтраны Советов в виде cимволичеcкого чистого голубого неба.

Такое необычное решение было прямым отсылом к храмовой архитектуре европейских базилик. После войны в оформлении станций метрополитена трудно выделить преобладание какого-то одного стиля. Были и античные барельефы и светильники как из римских же гробниц, и отсылки к более поздним стилям.

Павильон станции снаружи украшен барельефными фигурами мужчин и женщин, облаченных в военную форму Советской армии. Кассовый и эскалаторный залы также украшены барельефами с изображением боевых знамен, оружия и фанфар, а также фигурами девушек, олицетворяющими Славу. Необычный образ отсылает к греческой богине Нике.

— Это очень необычный феномен, когда страна победившего социализма в качестве эстетического идеала избрала для себя страны, которые у Маркса служили классическим образцом рабовладельческих государств — Древние Грецию и Рим. Это говорит о том, что идеологическая политика в отношении архитектуры в период позднего Сталина в СССР подчинялась сиюминутной конъюнктуре, — поделился историк инженерии Сергей Морозов.

У «Добрынинской» тоже есть отсылки к храмовому строительству, правда уже древнерусскому. Как вспоминал архитектор станции Леонид Павлов, архитектурное оформление воссоздает перспективные порталы каменных домонгольских церквей, в частности церкви Покрова на Нерли.

Звучит и тема современности. В торце центрального зала «Добрынинской» находится смальтовое панно «Утро космической эры» , на котором изображены мать и дитя на фоне космоса. В сущности обыграна икона Богородицы и Христа.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Входной павильон станции Московского метрополитена «Калужская» (теперь «Октябрьская») Кольцевой линии изначально полностью располагался на улице, вокруг него можно было свободно ходить.

КСТАТИ

Станция «Добрынинская» названа в честь революционера Петра Добрынина, погибшего во время октябрьского вооруженного восстания в Москве.

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