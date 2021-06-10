Петр Бирюков: Стартовал второй этап благоустройства возле станции «Электрозаводская» БКЛ

Фото: Комплекс городского хозяйства

Стартовал второй этап благоустройства возле станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро. Подробности сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В этом году в зону работ вошли площадь Журавлева, улицы Золотая, Семеновский Вал и Большая Семеновская от дома 29/2 до дома 55.

— В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции «Электрозаводская», обновим тротуары, отделив от проезжей части бордюрным камнем, уложим новое асфальтобетонное покрытие, реконструируем семь светофорных объектов, обустроим новые пешеходные переходы, — отметил Петр Бирюков.

Для пассажиров общественного транспорта поставят четыре современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.

— В зоне благоустройства будут установлены новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами, — рассказал заммэра. — Особое внимание в проекте уделяется озеленению территории — запланирована высадка почти 70 деревьев и 4,3 тысячи кустарников, будут разбиты цветники и газон общей площадью более 16 тысячи квадратных метров.

Видео: Комплекс городского хозяйства

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что «изюминкой» проекта станет благоустройство площади Журавлева, которая много лет является точкой притяжения для местных жителей. Там обновят тротуары, поставят удобные скамейки и проведут озеленение.

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