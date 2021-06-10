Петр Бирюков: Стартовал второй этап благоустройства возле станции «Электрозаводская» БКЛ
Стартовал второй этап благоустройства возле станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро. Подробности сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В этом году в зону работ вошли площадь Журавлева, улицы Золотая, Семеновский Вал и Большая Семеновская от дома 29/2 до дома 55.
— В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции «Электрозаводская», обновим тротуары, отделив от проезжей части бордюрным камнем, уложим новое асфальтобетонное покрытие, реконструируем семь светофорных объектов, обустроим новые пешеходные переходы, — отметил Петр Бирюков.
Для пассажиров общественного транспорта поставят четыре современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.
— В зоне благоустройства будут установлены новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами, — рассказал заммэра. — Особое внимание в проекте уделяется озеленению территории — запланирована высадка почти 70 деревьев и 4,3 тысячи кустарников, будут разбиты цветники и газон общей площадью более 16 тысячи квадратных метров.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что «изюминкой» проекта станет благоустройство площади Журавлева, которая много лет является точкой притяжения для местных жителей. Там обновят тротуары, поставят удобные скамейки и проведут озеленение.
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